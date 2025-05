Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Opferstock aufgebrochen

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen-Eggerode, Marienplatz;

Tatzeit: zwischen 03.05.2025, und 10.05.2025, 10.00 Uhr;

Einen Opferstock in der Str.-Marien-Kirche aufgehebelt haben bislang unbekannte Täter in Schöppingen-Eggerode. In dem Zeitraum vom 03.05. bis zum 10.05.2025 entwendeten die Unbekannten Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

