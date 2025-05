Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Buchenallee;

Tatzeit: zwischen 15.05.2025, 18.30 Uhr, und 16.05.2025, 05.30 Uhr;

Werkzeuge aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen haben unbekannte Täter in Bocholt. In der Nacht zum Freitag ereignete sich die Tat in der Buchenallee. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell