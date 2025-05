POL-BOR: Gronau - Unbekannter schmeißt Wagenheber von Brücke

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Heinrich-Hertz-Straße; Tatzeit: 14.05.2025, zwischen 01.20 Uhr und 04.00 Uhr; In die Lagerhalle auf einem Firmengelände eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Heinrich-Hertz-Straße in Bocholt. Am Mittwoch zwischen 01.20 Uhr und 04.00 Uhr schlugen die Einbrecher die Scheibe eines Rolltores ein und gelangten so ins Gebäude. Dort brachen sie mehrere Bürotüren gewaltsam auf ...

