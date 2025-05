Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Busfahrer alkoholisiert ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr beobachteten Zeugen einen Omnibus, der die Straße Hasenkamp in Richtung Hindenburgstraße befuhr. Der Bus geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer hielt aber nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Die Zeugen informierten die Polizei. Die Polizei konnte den Fahrer am Betriebshof antreffen und schnell die Ursache für den Unfall feststellen. Der 56-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nachdem dem Fahrer eine Blutprobe entnommen worden war, beschlagnahmte die Polizei auch seinen Führerschein. Der Schaden durch die Kollision mit der Straßenlaterne beträgt ca. 7500 Euro.

