Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Radfahrer schwer verletzt - Stuhr, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Radfahrer schwer verletzt

Ein 59-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Kieler Straße Einmündung Flensburger Straße schwer verletzt. Der 59-Jährige und ein nachfolgender Pkw-Fahrer wollten an der Einmündung nach links abbiegen. Beim Abbiegen stürzte der Radfahrer, aus noch unbekannten Gründen. Der nachfolgende 80-jährige Pkw-Fahrer kollidierte mit dem gestürzten Radfahrer und verletzte ihn schwer. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Radfahrer und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Den 80-jährigen Pkw-Fahrer nahm die Polizei mit zur Dienststelle. Bei ihm besteht der Verdacht, unter dem Einfluss von Medikamenten den Pkw geführt und den Unfall verursacht zu haben. Dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Stuhr - Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Montagnachmittag zwischen 16.15 Uhr und 17.45 Uhr wurde ein Pkw Skoda in der Langenstraße in Brinkum von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Pkw Skoda war auf einem Parkplatz am Sportplatz geparkt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

