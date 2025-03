Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim

Wollmesheim

L509 - Geschwindigkeitskontrollen

Ilbesheim / Wollmesheim / L509 (ots)

Am 25.03.2025 wurden zwei Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau im Bereich der L 509 durchgeführt. Die erste Standkontrolle befand sich Ilbesheim. Bei erlaubten 50 km/h mussten innerhalb einer Stunde 20 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 75 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Bei einer weiteren Standkontrolle in Höhe Landau-Wollmesheim wurden innerhalb von 1,5 Stunden 32 Fahrzeugführer bei erlaubten 70 km/h beanstandet. Hierbei wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 115 km/h gemessen. Hier steht ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot im Raum.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell