Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Durch die Polizei konnte am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr Uhr ein 33-Jähriger mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle im Bereich der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Am E-Scooter war ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Verkehrsjahr 2024 angebracht. Da im Verlauf der Kontrolle kein gültiger Versicherungsnachweis vorgelegt werden konnte, wurde die Weiterfahrt durch die Polizei untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

