POL-PDLD: Edenkoben - Cannabis und Kokain konsumiert

Wegen erhöhter Nervosität und starkem Lidflattern nahmen die Polizeibeamten am Dienstagmittag (25.03.2025, 13 Uhr) einen 24 Jahre alten Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Staatstraße näher unter die Lupe. Im Verlauf der Kontrolle gab er an, dass er tags zuvor Cannabis und Kokain konsumiert hatte. Leider konnte er auch keinen Führerschein vorzeigen, weil er diesen bereits wegen einer Straßenverkehrsgefährdung abgegeben hatte. Für den jungen Mann aus dem Raum Ludwigshafen war die Fahrt beendet. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen.

