POL-MS: Zugunfall am Maikottenweg

Bottrop (ots) - Am Dienstagabend (18.12., 18:00 Uhr) ist es auf der Autobahn 2 in Richtung Oberhausen Höhe Bottrop zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge waren beide Fahrzeuge hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Oberhausen unterwegs, als der 63-Jährige sein Auto aufgrund von Stau abbremsen musste. Im Rückspielgel nahm der Dülmener wahr, dass ...

