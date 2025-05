Diepholz (ots) - Bassum - Einbruch in Schützenhaus Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in das Schützenhaus in Bassum, Am Schützenplatz, eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten dadurch ins Schützenhaus. Aus der Schützenhalle entwendeten die Täter einen Sparschrank, bevor sie ebenfalls durch das Fenster flüchteten. ...

