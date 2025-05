POL-DH: --- Diepholz - Projekt "Sicherheit erfahren" startet im Mai ins Veranstaltungsjahr

Polizeiinspektion Diepholz

Bewegung, Begegnung und bewusstes Verhalten im Straßenverkehr: Unter dem Titel "Sicherheit erfahren - Kriminalprävention trifft Verkehrsprävention" startet am 20. Mai 2025 wieder eine besondere Veranstaltungsreihe, die Verkehrssicherheit und Kriminalprävention auf zwei Rädern verbindet.

Das Konzept ist so einfach wie effektiv: Rund zweistündige, geführte Radtouren durch Diepholz, bei denen Sicherheit auf mehreren Ebenen erlebbar gemacht wird. Unter fachkundiger Anleitung werden wichtige Aspekte der Verkehrssicherheit vermittelt - etwa der richtige Umgang mit Verkehrsknotenpunkten oder das sichere Verhalten im Straßenraum. Gleichzeitig stärkt das Projekt das Bewusstsein für Kriminalprävention und das persönliche Sicherheitsgefühl. Jede Tour mit neuem Schwerpunkt Neu in diesem Jahr: Jede Tour steht unter einem eigenen Thema. Damit wird jede Ausfahrt nicht nur zur sportlichen Betätigung, sondern auch zur spannenden Lerneinheit mit wechselnden inhaltlichen Schwerpunkten: 20.05.2025: Kreiseltour - sicheres Fahren im Kreisverkehr 17.06.2025: Alte Regeln neu erleben - Verkehrsregeln im Alltag praktisch anwenden 15.07.2025: Pflege und Wartung des Zweirades - Technik-Check und Tipps 19.08.2025: Kreiseltour (Wiederholung wegen hoher Nachfrage) 16.09.2025: Alte Regeln neu erleben - Rückblick und Vertiefung Treffpunkt ist jeweils dienstags um 16 Uhr am Diepholzer Rathaus.

Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, melden Sie sich gerne telefonisch im Diepholzer Rathaus unter Tel.: 05441/9090 oder per E-Mail an buergerservice@stadt-diepholz.de an. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist jedoch auf zehn Personen begrenzt. Ein verkehrssicheres Fahrrad und das Tragen eines Helms werden empfohlen. "Sicherheit erfahren" ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Diepholz und der Polizeiinspektion Diepholz. Darüber hinaus unterstützen der Niedersächsische Turner-Bund, die Sportgemeinschaft Diepholz, der ADFC Ortsgruppe Diepholz sowie die Verkehrswacht Grafschaft Diepholz das Vorhaben als engagierte Kooperationspartner.

