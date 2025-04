POL-KA: (KA) Karlsbad - Vier Fahrzeuge bei Unfall auf der BAB 8 beteiligt - Vollsperrung am späten Abend

Karlsruhe (ots) - Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen endeten Sonntagnacht in einer Schlägerei und einem größeren Polizeieinsatz. Zwei Männer wurden hierbei leicht verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand gerieten zwei 30- und 34-jährige Männer in Begleitung einer 27-jähtigen Frau gegen 03:00 Uhr in einer Bar in der Herrenstraße in Streitigkeiten mit ...

