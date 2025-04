Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schlägerei in Karlsruher Innenstadt - zwei Männer verletzt

Karlsruhe (ots)

Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen endeten Sonntagnacht in einer Schlägerei und einem größeren Polizeieinsatz. Zwei Männer wurden hierbei leicht verletzt.

Nach aktuellem Kenntnisstand gerieten zwei 30- und 34-jährige Männer in Begleitung einer 27-jähtigen Frau gegen 03:00 Uhr in einer Bar in der Herrenstraße in Streitigkeiten mit einer größeren Personengruppe. Die drei späteren Geschädigten verließen daraufhin die Lokalität über eine Hintertür und flüchteten, wurden jedoch im Bereich der Karlstraße/Akademiestraße von circa 15 bis 20 Männern eingeholt. Die beiden Männer sollen hier anschließend zu Boden geworfen, geschlagen und getreten worden sein, die Frau offenbar mehrfach beleidigt und schmerzhaft von einem bislang unbekannten Mann am Arm gepackt worden sein. Ein zur selben Zeit vor Ort befindlicher Zeuge filmte das Geschehen und alarmierte die Polizei, woraufhin auch er Opfer von Schlägen der unbekannten Täter wurde. Anschließend entfernten sich die Schläger in unbekannte Richtung und ließen die Geschädigten zurück.

Mehrere Streifenbesatzungen eilten daraufhin umgehend an die Tatörtlichkeit. Ein ebenfalls alarmierter Rettungswagen versorgte die Verletzungen der drei Geschädigten noch vor Ort. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Bereich der Karlsruher Innenstadt führte bislang jedoch nicht zum Antreffen der Aggressoren.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 666-3311 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell