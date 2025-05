Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Einbruch in Schützenhaus - Lemförde, Jugendliche beschmieren Markt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Einbruch in Schützenhaus

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in das Schützenhaus in Bassum, Am Schützenplatz, eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten dadurch ins Schützenhaus. Aus der Schützenhalle entwendeten die Täter einen Sparschrank, bevor sie ebenfalls durch das Fenster flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel.04242 / 9690, entgegen.

Lemförde - Jugendliche beschmieren Markt

Am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr wurden der Polizei zwei Jugendliche gemeldet, die auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in der Burgstraße in Lemförde einen Unterstand mit Farbe beschmieren. Ein Zeuge beobachtete die Zwei und meldete es bei er Polizei. Als die Polizei am Markt eintraf, waren die Jugendlichen zwar geflüchtet, konnten aber in unmittelbarer Nähe gefasst werden. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen fand die Polizei bei den 15-Jährigen auch die Stifte, mit denen der Unterstand beschmiert wurde. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen und für den Schaden aufkommen.

