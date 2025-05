Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 04.05.2025

Diepholz

Fahren unter Betäubungsmitteln

Eine 28-jährige Frau aus Diepholz wurde mit ihrem PKW am Samstag, 03.05.2025, gegen 14:05 Uhr, in Diepholz auf der Schlesierstraße fahrend angetroffen und auf Grund dessen von der Polizei verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde von den Beamten festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand,. was durch einen positiven Test bestätigt wurde. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl von Fisch und Fleisch aus Kirchweyher Restaurant In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Holzschuppen des Restaurants Alte Destille in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe ein und entwendeten Fisch und Fleisch im Wert von knapp 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen.

