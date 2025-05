Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.05.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen kam es in der Bahnhofstraße in Diepholz in einem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde durch eine Zeugin beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Fahrrad den Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr und im Vorbeifahren einen am Straßenrand abgestellten PKW beschädigte. Auf dem Fahrrad soll sich zudem ein Kleinkind befunden haben. Wer Hinweise zu der Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter 05441/9710 zu melden.

Syke - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - THC-Beeinflussung festgestellt Am Freitag kam es gegen 13:10 Uhr in Syke zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Fahrer eines Skoda wollte von einer untergeordneten Straße nach links auf die Bundesstraße 6 auffahren. Dabei übersah er einen von links kommenden Mercedes, der von einem 44-jährigen Mann geführt wurde. Es kam zur Kollision. Der Mercedes-Fahrer versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu verhindern, stieß dabei jedoch mit einem VW zusammen, der sich auf der Rechtsabbiegerspur befand. Am Steuer des VW saß ein 71-jähriger Mann. Bei der Unfallaufnahme führten die Polizeikräfte bei dem 38-jährigen Skoda-Fahrer einen Drogenvortest mittels Urin durch. Dieser ergab Hinweise auf eine Beeinflussung durch THC (Tetrahydrocannabinol), den Wirkstoff von Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt.

Bassum - Unfallflucht nach gefährlicher Fahrweise - Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagabend kam es gegen 21:15 Uhr auf dem Bramstedter Kirchweg in Bassum, in Höhe Karrenbruch, zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw den Bramstedter Kirchweg in Richtung Bassum. Aus entgegengesetzter Richtung, in Richtung Bramstedt, war ein 49-jähriger Mann aus Syke mit seinem Mercedes unterwegs. Der unbekannte Pkw geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn, sodass der Mercedes-Fahrer ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei streifte er die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Am Mercedes entstand im vorderen rechten Bereich Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Syke unter Telefon 04242/9690 zu melden.

Weyhe / Dreye - Diebstahl aus aufgebrochenem Zigarettenautomat Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter den Zigarettenautomat an der Dreyer Straße in Dreye (Gemeinde Weyhe) gewaltsam auf. Aus dem Innenraum wurden sämtliche Zigaretten sowie das Wechselgeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen. Gesamtschaden: ca. 3000 Euro

Stuhr / Brinkum - Diebstahl eines Toyotas In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der auf dem Parkplatz eines Alten- und Pflegeheims in der Weyher Straße in Brinkum abgestellte Toyota Aygo entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Auto und entfernten sich anschließend in unbekannter Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Weyher Polizei unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen. Gesamtschaden: ca. 6000 Euro

Weyhe/ Leeste - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin auf Parkplatz Am gestrigen Nachmittag parkte ein 74-jähriger Weyher mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke des Rewe-Marktes in Leeste aus. Während des Ausparkens übersah er die hinter dem Fahrzeug stehende, 75-jährige Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung im Rettungswagen konnte die Fußgängerin wieder nach Hause entlassen werden.

