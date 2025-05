Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.05.2025

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbrecher in Stuhr gefasst

Am Mittwoch, den 30.04.2025, ist es in den frühen Morgenstunden in der Bahnhofstraße in 28816 Stuhr (OT: Brinkum) zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Dienstleistungsunternehmens gekommen. Hierbei ist der Täter gewaltsam in das Objekt eingebrochen und hat diverse Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, informierten in der Zwischenzeit die Polizei. Die sodann eintreffenden Polizeistreifen konnten den Täter stellen und vorläufig festnehmen.

Stuhr - Jugendlicher flüchtet mit Pkw vor der Polizei

Am 01.05.2025, um ca. 02:15 Uhr, haben Polizeibeamte des Polizeikommissariats Weyhe einen hochwertigen SUV in der Bassumer Straße in 28816 Stuhr (OT: Brinkum) festgestellt und sich zu einer Kontrolle des Autos entschlossen. Als die Beamten den Funkstreifenwagen wendeten, flüchtete der Fahrzeugführer unvermittelt und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Nacheile verunfallte der Fahrzeugführer alleinbeteiligt, sodass das Auto nicht mehr fahrbereit war. Im Folgenden konnten drei männliche Personen im jugendlichen Alter gestellt werden. Der Fahrzeugführer, welcher den Fahrzeugschlüssel des familieneigenen Fahrzeugs an sich genommen hat, konnte vor Ort ermittelt und den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Aus neutralitätsgründen erfolgte eine Sachverhaltsaufnahme und die Einleitung des Strafverfahrens durch die Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch.

