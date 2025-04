Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf der Körperverletzung: Gegenspieler beim Aufwärmen gebissen

Jossgrund (ots)

(lei) Im Rahmen eines Fußballspiels ermittelt die Polizei in Bad Orb nun wegen Verdachts der Körperverletzung.

Bei einer Begegnung in der Kreisliga A Gelnhausen am gestrigen Sonntagnachmittag zwischen dem Team aus Oberndorf und der Gastmannschaft aus Sotzbach/Birstein (Sportplatz in der Rabenbergstraße) wollte sich den bisherigen Informationen zufolge ein 20-jähriger Spieler der Heimmannschaft aufwärmen und holte sich hierzu einen neben dem generischen Tor liegenden Ball. Den gegnerischen Torwart versetzte dies offenbar so in Rage, dass er den 20-Jährigen geschubst und ihn in die rechte Wange gebissen haben soll, woraufhin dieser den Ball fallen ließ.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Bad Orb (06052 9148-0).

Offenbach, 28.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

