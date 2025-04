POL-DH: --- Sulingen - Erfolgreiche Vermisstensuche

Diepholz (ots) - Der Fahrer eines Pkw hat am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr in Kirchweyhe, Drohmweg, Gas und Bremse verwechselt und ist rückwärts in ein Mehrfamilienhaus gefahren. Der 88-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht am Kopf. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Hauswand wurde erheblich beschädigt. Ein Statiker überprüfte die Sicherheit und kam zu dem ...

