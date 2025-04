POL-DH: --- Maasen, Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Stuhr, Einbruch in Mehrgenerationenhaus

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Maasen - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in der Nienburger Straße (B 214) Einmündung L 352 ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Eine 55-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus der L 352 nach rechts in die Nienburger Straße einbiegen. Sie achtete zwar auf den fließenden Verkehr, aber nicht auf den Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg an der Nienburger Straße unterwegs war. Beide kollidierten, dabei stürzte der 73-Jährige und verletzte sich schwer am Kopf. Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 55-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Stuhr - Einbruch

In der Nacht zum Montag, zwischen Sonntagabend 17.45 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr, sind Unbekannte in das Mehrgenerationenhaus in der Bremer Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Hier entwendeten sie einen Tresor, ein EC-Gerät und eine EC-Karte. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der gesamte Schaden steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

