POL-DH: --- Sulingen, Erfolgreiche Auftaktveranstaltung des Projekts "Sicherheit erfahren"

Am 23. April eröffnete in Sulingen die Auftaktveranstaltung das neue Veranstaltungsjahr des Projekts "Sicherheit erfahren". Veranstaltet wird das Projekt von der Stadt Sulingen, dem Polizeikommissariat Sulingen, dem ADFC, der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz sowie dem städtischen Senioren- und Behindertenbeirat. Ziel der Initiative ist es, Bürgerinnen und Bürger umfassend über Kriminal- und Präventionsthemen aufzuklären und sie für mögliche Gefahren im Alltag zu sensibilisieren. Zur ersten Veranstaltung begrüßte Kontaktbeamtin Sonja Fehrs sechs interessierte Teilnehmende am Polizeikommissariat Sulingen. Gemeinsam startete von dort eine Fahrradtour durch die Sulinger Innenstadt. An mehreren Stationen erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktische Informationen und Tipps zu Themen wie Taschendiebstahl, Trickdiebstahl, Einbruchschutz sowie richtigem Verhalten auf Fahrradstraßen. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchweg positiv - sie lobten insbesondere die praxisnahe Vermittlung der Inhalte und die Möglichkeit, Fragen direkt vor Ort zu klären. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an den kommenden Veranstaltungen teilzunehmen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf jeweils 10 Personen begrenzt ist. Anmeldungen nimmt Frau Astrid Ellmers vormittags telefonisch unter 04271/88410 oder 04271/6969 sowie per E-Mail an astrid.ellmers@sulingen.de entgegen. Die nächsten Termine: - Dienstag, 13. Mai - Montag, 23. Juni - Donnerstag, 24. Juli Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr am Polizeikommissariat Sulingen.

