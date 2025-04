Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 27.04.2025

Diepholz (ots)

Serie an Sachbeschädigungen in Stuhr-Brinkum

Wie bereits am 26.04. berichtet, ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in Stuhr-Brinkum, größtenteils an Fahrzeugen, die in der Diepholzer Straße abgestellt waren. Im Verlaufe des 26.04. wurden noch diverse weitere Taten angezeigt und polizeilich aufgenommen, die sich im Bereich des Wohngebietes "Briseck" ereignet haben. Insgesamt wurden durch das PK Weyhe 15 Sachbeschädigungen aufgenommen, überwiegend wurden Pkw zerkratzt, in einem Fall, in der Jupiterstraße, auch eine Hausfassade. Der bisher angezeigte Schaden wird auf 30.000 EUR geschätzt. Die Taten haben sich in den Nachmittagsstunden des vergangenen Freitags (25.04.2025) ereignet. Fälschlicherweise wurde bereits der Presse berichtet, dass sich die Taten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet haben müssen. Wer Hinweise zu den Tätern gegen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell