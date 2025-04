Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Weyhe, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Bassum - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung Bassum drei Personen zum Teil schwer verletzt.

Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B 51 in Richtung Bremen. In Höhe der Einmündung Nienhaus wollte er nach links abbiegen. Er übersah dabei einen Pkw im Gegenverkehr und es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Pkw des Gegenverkehrs wurden die 74-jährige Fahrerin und ihr 83-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Weyhe - Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Dienstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz an der KGS Kirchweyhe in der Hauptstraße ein Pkw beschädigt, der Verursacher flüchtete. Ein bislang Unbekannter muss am Dienstag zwischen 15.50 Uhr und 16.20 Uhr, vermutlich beim Ein.- oder Ausparken, gegen den abgestellten Seat Alhambra geraten sein. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen Pflichte nachzukommen. Er hinterließ einen Schaden von mindestens 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

