POL-DH: --- Kirchdorf - Brand

Diepholz (ots) - Am Montagabend gegen 18.45 Uhr wurde in Lemförde am Bahnhof ein 15-jähriges Mädchen überfallen und ihr Bargeld entwendet. Die 15-Jährige wartete an der Bushaltstelle am Bahnhof, als fünf Jugendliche, nach ihrer Aussage, im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sie überfielen. Die Fünf rissen die 15-Jährige zu Boden, hielten sie am Boden fest und ...

mehr