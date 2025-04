Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, 15-Jährige am Bahnhof überfallen

Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr wurde in Lemförde am Bahnhof ein 15-jähriges Mädchen überfallen und ihr Bargeld entwendet.

Die 15-Jährige wartete an der Bushaltstelle am Bahnhof, als fünf Jugendliche, nach ihrer Aussage, im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sie überfielen. Die Fünf rissen die 15-Jährige zu Boden, hielten sie am Boden fest und entwendeten ihr Bargeld aus der Jackentasche. Sie wurde nicht verletzt. Nach dem Raub flüchteten die fünf Jugendlichen zu Fuß in den nahegelegenen Wald. Alle Fünf haben nach Aussage der 15-Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild. Einer wird als ca. 180 cm groß, mit dunklen an der Seite kurzen Haaren und auf dem Kopf lockigen Haaren. Er trug einen schwarzen Pullover mit schwarzer Lederweste darüber. Weiter eine schwarze Jogginghose mit roten Streifen an der Seite.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell