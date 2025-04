POL-DH: --- Diepholz - Autofahrer verhindert Schlimmeres

Diepholz (ots) - Stuhr - Einbruch in Werkstatt In der Nacht von Ostersonntag zu Ostermontag sind Unbekannte in eine Kraftfahrzeugwerkstatt in der Varreler Landstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, um in die Werkstatt zu gelangen. Sie entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Der genaue Schaden kann noch nicht ...

mehr