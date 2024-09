Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller-Einbruch

Bad Frankenhausen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (20.09.2024), 20:00 Uhr, auf Samstag (21.09.2024), 14:15 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Tischplatt" in Bad Frankenhausen ein. Hierbei wurde ein Kellerverschlag gewaltsam geöffnet und diverses Beutegut, u.a. Lebensmittel und Tierfutter, im Gesamtwert von ca. 200 EUR entwendet.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser / PSt Artern oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Aktenzeichen: 0246576/2024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell