POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom Samstag, 26.04.2025

Weyhe

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw in Brinkum

In der Nacht vom 24. auf den 25.04.2025 wurden an insgesamt sechs Pkw, die an der Diepholzer Straße in Stuhr-Brinkum abgestellt waren, der Lack zerkratzt. Die Schäden waren zum Teil erheblich, so dass die Polizei von einer geschätzter Schadenssumme von mindestens 10.000 Euro ausgeht.

Diepholz

Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen in Wagenfeld

Am Freitag, 25.04.2025, gegen 15:19 Uhr beabsichtigte ein 31-jähriger Wagenfelder mit seinem Transporter die B 239 in Fahrtrichtung Wilhelm-Falldorf-Straße zu überqueren. Hierbei übersah er den Pkw eines 29-Jährigen aus Rahden, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Alle vier Insassen in dem Pkw wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

