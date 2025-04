Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Weyhe - Brand in Wohnung ---

Diepholz (ots)

Eine 85-jährige Bewohnerin ist am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr bei einem Brand in ihrer Wohnung in der Lahauser Straße verletzt worden.

Die Seniorin war durch den Rauchmelder aufgeschreckt und hatte daraufhin Feuer in ihrer Dunstabzugshaube in der Küche bemerkt. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr und begab sich ins Freie in Sicherheit. Da sie Rauchgas eingeatmet hatte, wurde sie vom Rettungsdienst versorgt. Nachdem das Feuer aus war, belüftete die Feuerwehr die Wohnung. Wegen des starken Rauchs war die Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar. Durch das Feuer entstand Sachschaden in der Küche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell