Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bahrenborstel und Twistringen - Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bahrenborstel - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 08.15 Uhr an der Kreuzung Ströher Straße / Landesstraße 349 wurden zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 34-jähriger Fahrer hatte beim Überqueren der Kreuzung den Pkw eines 28-jährigen Fahrers übersehen und beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 30000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Twistringen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lindenstraße / Dorfstraße zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 73-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Lindenstraße Richtung Barnstorf. Als er nach links in die Dorfstraße abbiegen wollte, übersah er im Gegenverkehr den Pkw eines 53-jährigen Fahrers und beide kollidierten. Beide Fahrer verletzten sich bei der Kollision leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

