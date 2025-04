Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr: Verkehrsunfall und Waldbrand

Remscheid (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr zu zwei Einsätzen alarmiert.

Verkehrsunfall:

Gegen 11:00 Uhr ereignete sich in der Straße Dörpe ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit einem Sprinter mit Ladefläche kollidierte. Die beiden Insassen des PKW wurden schwer verletzt, vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Der Fahrer des Sprinters erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Der Brandschutz wurde sichergestellt und die auslaufenden Betriebsmittel abgestreut. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Straße zeitweise vollständig gesperrt werden.

Es waren 28 Einsatzkräften vor Ort.

Waldbrand:

Am Nachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde ein Waldbrand im Bereich des Grenzwalls gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern. Der Brand konnte mithilfe von zwei D-Rohren zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Es waren 16 Einsatzkräften vor Ort.

