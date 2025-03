Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad auf der Rader Straße

Remscheid (ots)

Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Verkehrsunfall auf der Rader Straße alarmiert. Es wurden umgehenden ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad festgestellt. Der Motorradfahrer lag schwer verletzt auf der Fahrbahn, der Fahrer des PKWs befand sich bereits neben seinem Fahrzeug und war ansprechbar. Beide Fahrzeuge wiesen erhebliche Beschädigungen auf. Die Einsatzstelle wurde zunächst gegen den fließenden Verkehr abgesichert, die Rader Straße wurde hierzu in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde umgehend durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Klinikum nach Wuppertal zur weiteren Behandlung transportiert. Der leicht verletzte PKW-Fahrer wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ebenfalls zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme der Polizei ausgeleuchtet.

Zur Klärung der Unfallursache und zur weiteren Bearbeitung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Vollsperrung der Radar Straße blieb während der gesamten Einsatzdauer bestehen.

