FW-RS: Vollsperrung der BAB A1 Fahrtrichtung Köln

Remscheid (ots) - Am heutigen Samstag, den 15. Februar 2025, wurde die Feuerwehr Remscheid um 11:20 Uhr mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie dem Rettungsdienst zu einer unklaren Verrauchung in einem Wohngebäude in der Wohlfahrtstraße alarmiert. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und 4 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Verrauchung des ...

mehr