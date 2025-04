Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Kinder für Sachbeschädigungen verantwortlich ---

Diepholz (ots)

Im Laufe des Freitagnachmittags letzter Woche wurden in Stuhr-Brinkum, im Wohngebiet "Briseck" von zunächst Unbekannten mehrere Pkw zerkratzt (wir berichteten). Im Laufe des Wochenendes und am Montag meldeten sich weitere Geschädigte. Die Polizei registrierte insgesamt 20 Pkw mit zerkratztem Lack und zerkratzte Scheiben an einem Kindergarten. Der gesamte Schaden beträgt rund 30000 Euro.

Zeugenaussagen und mehrere Hinweise führten die Polizei am Montag bei ihren Ermittlungen zu zwei zwölfjährigen Jungen. Die Zwei haben, aus noch unbekannten Gründen, am Freitag zunächst die Fahrzeuge zerkratzt und dann ein Kind, was die Taten beobachtet hat, bedroht. Bei den Ermittlungen zu den Gründen der Sachbeschädigungen, werden auch die Eltern der Zwölfjährigen mit einbezogen.

