POL-DH: --- Diepholz, Kind läuft gegen Radfahrer - Martfeld, Transporter aufgebrochen - Stuhr, Geldbörse entwendet

Diepholz - Kind läuft gegen Radfahrer

Am Montagmittag gegen 12.40 Uhr ist ein 3-jähriges Kind mit einem Radfahrer kollidiert und zum Glück nur leicht verletzt worden. Das Kind hatte mit Oma auf dem Wasserspielplatz im Müntepark gespielt. Plötzlich und ohne Vorwarnung war das Kind losgelaufen. Beim Überqueren des Fuß- und Radwegs konnte ein Radfahrer nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Kind. Die 3-Jährige wurde leicht verletzt und alle Drei (Kind, Oma und Radfahrer) kamen mit dem Schrecken davon.

Martfeld - Transporter aufgebrochen

Im Zeitraum von Sonntagabend, 21.00 Uhr, bis Montagmorgen, 06.00 Uhr, haben Unbekannte in Martfeld, Freesenstraße, einen Renault Transporter aufgebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Hecktür des Transporters. Die Diebe hatten es auf Akku Werkzeuge abgesehen. Mit mehreren solcher Werkzeuge als Diebesgut verließen die Unbekannten den Tatort. Der Schaden beträgt ca. 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Geldbörse entwendet

Beim Einkaufen in einem Aldi-Markt an der Stuhrer Landstraße wurde am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr einer 66-jährigen Frau die Geldbörse entwendet. Die Frau hatte die Börse in ihrer Handtasche verstaut. Während des Einkaufens muss ein Unbekannter ihr die Geldbörse unbemerkt aus der Handtasche entwendet haben. In der Börse befanden sich neben Bargeld auch Ausweise und Karten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen Die Polizei rät eindringlich Wertsachen immer möglichst nahe am Körper zu tragen, um einem Täter den Diebstahl zu erschweren. Weitere Hinweise unter www.polizei-beratung.de

