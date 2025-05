POL-DH: --- Drebber - Mit Gegenverkehr kollidiert

Diepholz (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Twistringen und Ehrenburg insgesamt 5 GPS-Empfänger im Gesamtwert von fast 50000 Euro entwendet. In der Colnrader Straße in Twistringen haben die Täter zwischen 19 Uhr und 06.30 Uhr aus einer Scheune 3 GPS-Empfänger entwendet. Zuvor hatten sie die Tür zur Scheune gewaltsam geöffnet, um dann die ...

