POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Am Samstag, dem 26. April 2025, gg. 07.30 Uhr, wurden an einem in der Stettiner Straße, vor Haus Nr. 26, geparkten PKW Ford Focus in blau, Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite in Form von Kratzspuren sowie im Bereich des Außenspiegels, festgestellt. Offensichtlich befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Freitag, 25.04.2025, 22.50 Uhr und Samstag, 26.04.2025, 07.30 Uhr, die ...

