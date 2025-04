Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tann - Am Samstag, den 26.04.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der B278 zwischen Günthers und Tann zu einem Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden. Ein 84.-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr den parrallel zur Bundesstraße laufenden Fahrradweg von Günthers kommend in Fahrtrichtung Tann. Ein 34.-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Bundesstraße in gleicher Fahrtrichtung wie der Pedelec-Fahrer. Auf halber Strecke zwischen Günthers und Tann quert der Radweg die Bundesstraße. An dieser Stelle wollte der Pedelec-Fahrer die Bundesstraße überqueren und übersah hierbei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW. Der BMW-Fahrer wich noch nach rechts aus, touchierte aber denoch das Pedelec am vorderen Reifen, so dass der Fahrer zu Fall kam. Der Pedelec-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2300,- EUR. Neben einem Funkstreifenwagen der Polizeistation Hilders waren die Feuerwehren aus Tann und Günthers und ein Rettungswagen vor Ort. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06681/9612-0 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

