Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (413) Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Eckental (ots)

In der Zeit von Sonntagmorgen (20.04.2025) bis Dienstagmorgen (22.04.2025) brachen Unbekannte in Eschenau (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in eine Schule ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Zwischen 09:30 Uhr (Ostersonntag) und 07:00 Uhr (Dienstag) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schulgebäude in der Neunkirchener Straße. Die Einbrecher öffneten gewaltsam einige Innentüren und durchwühlten mehrere Schränke. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Erlangen führte Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell