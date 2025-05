Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Falsche Banker am Telefon

Bocholt (ots)

Als falsche Banker Geld ergaunert haben unbekannte Täter am Mittwoch in Bocholt. In mindestens zwei Fällen meldeten sich die Betrüger telefonisch bei ihren Opfern und gaben sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus. Sie behaupteten, es sei zu unberechtigten Abbuchungen von den Konten der Angerufenen gekommen. Zur Sperrung der Konten sei die Nennung der Kontodaten und der PIN für die EC-Karte erforderlich. Zudem würde ein Bankmitarbeiter vorbeikommen und die Geldkarte als Beweismittel in Empfang nehmen. In beiden Fällen kam es anschließend tatsächlich zur geforderten Übergabe der Karte. Ein Opfer musste später feststellen, dass die Betrüger 1.000 Euro vom Konto abgebucht hatten. Im zweiten Fall wurde der Betrug noch rechtzeitig erkannt und das Konto rechtzeitig gesperrt. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. Sie zählt zu einer von mehreren Vorgehensweisen, mit denen Kriminelle per Telefon zu Werke gehen. Keine Bank wird ihre Kunden jemals auffordern, die im Bericht genannten Daten am Telefon durchzugeben. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte sich nicht auf ein Gespräch einlassen und stattdessen seine Bank anrufen. Dabei ist darauf zu achten, nicht die Rückruftaste zu drücken, sondern die Telefonnummer der eigenen Bank neu einzugeben. (pl)

