Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Spielothek

Reken (ots)

Tatort: Groß-Reken, Dorstener Straße;

Tatzeit: 14.05.2025, 03.30 Uhr;

In eine Spielothek eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Dorstener Straße in Groß-Reken. Die Einbrecher öffneten in der Nacht zu Mittwoch gegen 03.30 Uhr gewaltsam eine Glastür und gelangten so in das Innere. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab und verschwanden offenbar ohne Beute. Eine Videoaufzeichnung zeigt drei Männer. Einer von ihnen trug eine Arbeitshose, Schuhe der Marke Nike und Handschuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell