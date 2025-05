Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Ferienwohnung

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: zwischen 11.05.2025, 15.00 Uhr, und 12.05.2025, 23.00 Uhr;

In eine Ferienwohnung einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Gronauer Straße in Gronau-Epe. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnacht hatten sich die Täter erfolglos an die Eingangstür zu schaffen gemacht. Sie schlugen gegen eine Fensterscheibe der Eingangstür. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. In das Innere gelangten die Einbrecher nicht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell