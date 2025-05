Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Millinger Straße;

Unfallzeit: 13.05.2025, 12.15 Uhr;

Bei einem Auffahrunfall schwer verletzt hat sich eine Motorradfahrerin an der Millinger Straße in Isselburg-Heelden. Die 31-jährige Niederländerin aus Mejdercht befuhr in einer Gruppe von etwa 25 Motorradfahrenden gegen 12.15 Uhr die Millinger Straße in Richtung B67. Dabei bemerkte sie offenbar zu spät, dass ein vor ihr fahrender 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Rees verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Aufprall verletzte sich die 31-Jährige schwer. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog sie in eine Unfallklinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. (pl)

