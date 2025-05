Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Garage

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Ramsberg;

Tatzeit: zwischen 12.05.2025, 22.00 Uhr, und 13.05.2025, 07.00 Uhr;

In die Garage eines landwirtschaftlich genutzten Anwesens eingedrungen sind unbekannte Täter an der Straße Ramsberg in Schöppingen. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen überwanden die Einbrecher zunächst einen Elektrozaun, den sie gewaltsam öffneten, und begaben sich anschließend in eine unverschlossene Garage auf dem Gelände. Dort brachen die Unbekannten mehrere Schränke auf und entwendeten Werkzeuge und zwei Damenpedelecs. Genaue Angaben zur Schadenshöhe lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell