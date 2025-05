POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer verletzt - Rollerfahrer flüchtet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Am Boltenhof; Tatzeit: 12.05.2025, zwischen 12.10 Uhr und 12.25 Uhr; Mit einem Trickdiebstahl Bargeld ergaunert hat ein unbekannter Mann in Borken. Am Montagmittag sprach der Täter sein Opfer im Parkhaus Am Boltenhof an und bat darum, Geld gewechselt zu bekommen. Als der hilfsbereite Mann in seiner Geldbörse nachschaute, nutzte der Dieb den Moment und griff zu. Mit mehreren hundert Euro flüchtete der Täter durch das Treppenhaus und rannte ...

