Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Eisenach (ots)

Leicht verletzt wurde gestern Mittag ein 18-jähriger Fahrer eines Suzuki Kraftrades. Ein 48-jähriger parkte mit seinem Paketzustellerfahrzeug in der Katharinenstraße, was der 18-Jährige offenbar übersah. Er fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro, diese war nicht mehr fahrbereit. (jd)

