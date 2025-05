Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken/Heiden - Einbrecher entwenden GPS-Geräte

Borken/Heiden (ots)

Tatort: Borken, Marbecker Straße und Heiden, Lembecker Straße und Surker Weg;

Tatzeit: zwischen 12.05.2025, 22.15 Uhr, und 13.05.2025, 05.00 Uhr;

Mehrere GPS-Geräte und Bildschirme entwendeten bislang unbekannte Täter von Bauernhöfen in Borken und Heiden. In der Nacht zum Dienstag verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu Lagerhallen an der Marbecker Straße in Borken und an der Lembecker Straße und dem Surker Weg in Heiden. Aus den dort abgestellten Traktoren entwendeten sie die GPS-Geräte, Bildschirme und Bordcomputer. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell