Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Unfallbeteiligter flüchtet vergeblich

Hamm-Heessen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstages, 25. Februar, ereignete sich auf der Heessener Straße ein Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter flüchtete anschließend - erfolglos.

Gegen 2.30 Uhr befuhr ein 36-jährige Fahrer eines VW die Heessener Straße in östlicher Richtung. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten KIA. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf einen davor geparkten Volvo geschoben, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Der 36-jährige Welveraner stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug aus und flüchtete zu Fuß in östliche Richtung. Durch den Unfall aufmerksam gewordene Zeugen konnten ihn jedoch bei seiner Flucht beobachten und filmen. So konnten die Beamten den Verkehrssünder kurz darauf in Höhe einer Tankstelle an der Heessener Straße stellen.

Der Grund für seine Flucht war den Beamten schnell klar: Der gebürtige Hammer war alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Auf einer Polizeiwache wurde dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm das Führen aller fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge.

Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell