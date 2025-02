Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier hochwertige Mobiltelefon entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 24. Februar, gegen 17.30 Uhr, kam es in einem Geschäft in der Weststraße zu einem Diebstahl von vier hochwertigen Mobiltelefonen.

Nachdem sich ein Täter tagsüber im Geschäft über die Schließzeit informiert hatte, kehrte er gegen 17.30 Uhr mit zwei weiteren männlichen Tätern in das Geschäft zurück. Einer der Täter stand während der Tat vor dem Geschäft und hielt Wache.

Die anderen Beiden verwickelten die Verkäuferin, eine 45-jährige Hammenserin, in ein Gespräch. Als die Verkäuferin den Verkaufsraum verließ, um etwas aus dem Lager zu holen, rissen die beiden Diebe vier Mobiltelefone aus der Auslage und flüchteten aus dem Geschäft in Richtung Rödinghauserstraße.

Die Verkäuferin beschrieb den Täter, der das Geschäft betrat, als männlich, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, schwarze kurze Haare, schwarzer Schnurrbart, schwarze glänzende Winterjacke und weiße Hose.

Der zweite Täter wird als männlich, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, normale Statur, schwarze kurze Haare beschrieben.

Der Täter, der Schmiere stand, soll eine normale Statur und schwarze kurze Haare haben.

Der Wert der Beute liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (tb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell