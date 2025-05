Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter bei Diebstahl eines Pedelecs beobachtet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Königstraße;

Tatzeit: 15.05.2025, zwischen 13.55 Uhr und 14.10 Uhr;

Ein Pedelec entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Dazu kam es am Donnerstagmittag vor einem Verbrauchermarkt an der Königstraße. Das Pedelec war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einem Kettenschloss gesichert. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Dieb, wie er ein verschlossenes Fahrrad unter dem Arm trug. Auf Ansprache warf er das Rad ins Gebüsch. Kurze Zeit spät kam er mit einem weißen Pkw-Kombi zurück, lud das Rad ein und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Unbekannte konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden: etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, mit einem dunklen Bart. Er war bekleidet mit einer kurzen Hose, einem grauen T-Shirt und einer weißen Kappe. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell